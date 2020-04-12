، بالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي ،

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في حملة استباقية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، عن سكن شعبي، يقع خلف أحد المحال المعروفة لبيع الحلويات في حي الشهداء الجنوبي، حوَّله العمالة "البنجلاديشيون" إلى معمل أو مصنع لإنتاج الحلويات الرمضانية، والمعجنات، والسمبوسك، تجهيزًا واستعدادًا للشهر الكريم.
وبتفتيش الموقع الذي يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، تم ضبط كميات كبيرة من السمبوسك المثلجة، وكميات من تجهيزات الكنافة والبسبوسة بمواد غير صالحة، كذلك العثور على كميات من أكياس اللحوم مجهولة المصدر. فيما كشف عن أن الثلاجات تفتقر للتخزين الآمن، وعند فتحها كانت مليئة بالحشرات والصراصير التي اختلطت بتلك الحلويات والمعجنات المثلجة.
وقد تمت مصادرة جميع محتويات المعمل المخالف، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حياله بإغلاقه، بانتظار صدور الغرامات المالية المقدرة.
يأتي ذلك ضمن جولات الأمانة بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد أمانة الطائف
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:57 AM
في حملة استباقية قبيل حلول الشهر الفضيل.. وأمانة الطائف تضبطهمبالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي
في حملة استباقية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية"، عن سكن شعبي، يقع خلف أحد المحال المعروفة لبيع الحلويات في حي الشهداء الجنوبي، حوَّله العمالة "البنجلاديشيون" إلى معمل أو مصنع لإنتاج الحلويات الرمضانية، والمعجنات، والسمبوسك، تجهيزًا واستعدادًا للشهر الكريم.
وبتفتيش الموقع الذي يعمل بدون ترخيص نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، تم ضبط كميات كبيرة من السمبوسك المثلجة، وكميات من تجهيزات الكنافة والبسبوسة بمواد غير صالحة، كذلك العثور على كميات من أكياس اللحوم مجهولة المصدر. فيما كشف عن أن الثلاجات تفتقر للتخزين الآمن، وعند فتحها كانت مليئة بالحشرات والصراصير التي اختلطت بتلك الحلويات والمعجنات المثلجة.
وقد تمت مصادرة جميع محتويات المعمل المخالف، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حياله بإغلاقه، بانتظار صدور الغرامات المالية المقدرة.
يأتي ذلك ضمن جولات الأمانة بالطائف لمتابعة تطبيق الإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا.
، بالصور.. عمال معمل حلويات يجهِّزون "سمبوسك" رمضان داخل سكنهم الشعبي ،
المصدر : الخليج 365
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