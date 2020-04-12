محمد بن مسعود - الدمام - 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:54 AM في العقد الثالث من العمر.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه شرطة القصيم: القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة شرطة القصيم: القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بتناوُل محلول لمادة مقطرة ذات استخدام خاص بالمركبات، ونشره ذلك دون اكتراث بالعواقب، وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة القصيم: القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بتناول محلول لمادة مقطرة ،

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