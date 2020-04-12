محمد بن مسعود - الدمام - 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 01:50 AM جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، لمواطن يهدد فيه من ينتقل من المناطق التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا إلى إحدى مناطق المملكة التي لم تظهر فيها حالات إصابة ؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية . الكلمات المفتاحية ، شرطة حائل: القبض على مواطن يهدد من ينتقل من المناطق في مقطع فيديو ،

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