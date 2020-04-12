‪رغم تحذيرات الأرصاد.. «هواة الطقس » يواصلون توقعاتهم دون تطبيق الأنظمة عليهم

لا يزال هواة الطقس في المملكة العربية السعودية، يواصلون توقعاتهم دون أدنى مبالاة، بتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل أكثر من ٣ سنوات؛ حيث لا يزال بعضهم يقدم بأسلوب غير نظامي معلومات تعتبر شائعات بخصوص أحوال الطقس تؤثر على المجتمع، ولم تعلن الهيئة حتى هذا اليوم عن أي عقوبات أو إجراءات قامت بها على أحد هواة الطقس.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني، قد أكد في تحذيرات الهيئة قبل سنوات، أن الإدارة القانونية في الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض هواة الطقس الذين يقدمون معلومات بشكل غير نظامي، لافتًا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة إليها تقديم معلومات الطقس.

وأوضح أن الهيئة تجاوزت هذه المشكلة من خلال إعداد البرامج المناسبة لإيصال المعلومات عن الطقس إلى العموم، وعقدت اجتماعات مع الجهات المختصة، لتبني إيصال معلومات الطقس بالشكل المناسب لمنع التشويش وتضارب المعلومات كما كان يحدث، كما عقدت اللجنة المختصة اجتماعًا مع الجهات المختصة للتعامل مع المعلومات المغلوطة.

وأشار «القحطاني» إلى أن ذلك لإعداد تصور لمنع انتشار الشائعات بخصوص أحوال الطقس وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى أن هيئة الأرصاد لديها نظام جديد تابع لنظام الأرصاد بالمملكة سيهدف إلى وضع اشتراطات وأنظمة تحد وتمنع هذه الشائعات، فيما توعدت الهيئة بملاحقة هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ على مواقع التواصل، بالمحاسبة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يُشار إلى أن هواة الطقس لا يزالون يمارسون أعمالهم في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية والصحف الرسمية.