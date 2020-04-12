«الصحة»: رسالة«الواتس» المتداولة خاطئة.. و3 مصادر رسمية فقط  لكل ما يتعلق بـ«كورونا»

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدم صحة الرسالة المتداولة في الواتس اب، لافتًا إلى أنه لا يوجد بالوزارة إدارة تسمى بـ«قسم الإحصاء الحيوي».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب «متحدث الصحة»: لا صحة للرسالة المتداولة في الواتس اب ولا يوجد إدارة في الوزارة باسم (قسم الإحصاء الحيوي) وجميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي ووكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي فقط.

وشدد على على عدم نشر الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.