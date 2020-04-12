شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.
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