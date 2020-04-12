دراسة: فيروس كورونا قد يسبب تلفا في الجهاز العصبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ووهان

كشفت دراسة أجراها علماء صينيون على مرضى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن أعراض الإصابة بفيروس «سارس كوف2» لا تقتصر فقط على الحمى والسعال وصعوبة التنفس، بل قد تمتد إلى أعراض عصبية.

وذكر العلماء في دورية «جاما نيورولوجي» أن نحو ثلث المرضى الذين خضعوا للفحص، والذين بلغوا إجمالا 214 مريضا، ظهرت عليهم أعراض تدل على أن الفيروس سبب ضررا في الجهاز العصبي، وكان أكثرها شيوعا الشعور بالدوار والصداع واضطرابات في حاستي الشم والتذوق.

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وتواردت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بأن مرضى كورونا يفقدون موقتا حاستي الشم والتذوق، على الأقل.

وقال خبير الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي في مدينة ريجنسبورج الألمانية، بيرند زالتسبرجر، إن هذه الأعراض تشير إلى أن المخ يشارك في التفاعل مع المرض، وأضاف «لكن لا يوجد حتى الآن سوى أبحاث قليلة للغاية على الدماغ لدى مرضى كورونا. لا نزال نتلمس طريقنا في الظلام في هذا المجال».

ويدور النقاش في حالة مرض «كوفيد 19» حاليا حول ما إذا كان توقف التنفس، على سبيل المثال، قد يحدث نتيجة تلفيات عصبية عبر التهاب جذع الدماغ، مثلا، حيث مقر التحكم في نظام الدورة الدموية والجهاز التنفسي.

وأشارت تقديرات جمعية ألمانية متخصصة في طب الأعصاب إلى أنه من الممكن لفيروس كورونا المستجد أن يهاجم المخ أيضا.