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إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كولونيا

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية عثر عليها بمحاذاة نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية أمس.

وأعلن مسؤولو المدينة أن خبراء المفرقعات استغرقوا ربع ساعة فقط لإبطال مفعول القنبلة، التي تزن 10 أطنان.

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وتم إخلاء المنطقة في نطاق دائرة نصف قطرها 750 مترا. واضطر 151 شخصا لمغادرة منازلهم.

كما تم إيقاف حركة السفن في نهر الراين خلال عملية إبطال مفعول القنبلة.

وعثر أحد المارة على القنبلة مساء أمس الأول، وأبلغ السلطات.

يذكر أن اكتشاف قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمر شائع نسبيا في المدن الألمانية التي شهدت قصفا عنيفا من قبل قوات الحلفاء خلال العام الأخير للحرب. وفي معظم الأحيان، يتم العثور على مثل هذه القنابل أثناء القيام بأعمال بناء.