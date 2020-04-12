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بيع مخطوطة أغنية في مزاد بـ910 آلاف دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس بيعت مخطوطة لكلمات أغنية «هاي جود» الناجحة لفرقة «البيتلز» المكتوبة بخط يد بول ماكارتني في مزاد مقابل910 آلاف دولار. وقالت دار مزادات جوليان في بيفرلي هيلز في بيان إن بول مكارتني كتب كلمات الأغنية بقلم أسود واستخدمها لتسجيل الأغنية الناجحة في 1968 باستوديوهات ترايدنت لندن. وأقيم ما يسمى بمزاد «حمى البيتلز» في الذكرى السنوية الخمسين لانفصال أعضاء الفرقة.



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