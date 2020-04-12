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حمى الخنازير الأفريقية وكورونا يلتقيان في كوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

سجلت كوريا الجنوبية 12 حالة إصابة أخرى بحمى الخنازير الأفريقية في دببة برية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

وأوضح المعهد الوطني للبحوث البيئية أنه تم اكتشاف الفيروس في جيف 12 من الدببة البرية، التي عثر عليها في منطقتي هواشيون وشيورون بإقليم جانجون ومنطقة يونتشيون بإقليم جيونجي.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض الحيواني إلى 518، حيث تم تسجيل عدد كبير في مقاطعتي هواشيون ويونتشيون الشرقيتين قرب الحدود بين الكوريتين.