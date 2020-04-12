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ولي العهد يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة

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ولي العهد يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تلقى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير ، اتصالا هاتفيا أمس من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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