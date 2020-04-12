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ولي العهد يبحث مع بوتين استقرار أسواق الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تلقى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.