شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان للرئيس الفلسطيني : أدعو الله سبحانه أن يجنّب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان للرئيس الفلسطيني : أدعو الله سبحانه أن يجنّب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.