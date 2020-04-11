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الملك سلمان للرئيس الفلسطيني : أدعو الله سبحانه أن يجنّب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا

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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله_ اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة ، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-.

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.

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