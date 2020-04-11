شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان للرئيس الفلسطيني : أدعو الله سبحانه أن يجنّب الشعب الفلسطيني والعالم تبعات جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله_ اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-.

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.