شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: وقف إطلاق النار يعكس عمق تضامن المملكة تجاه اليمن والان نبدء بالتفاصيل
ونوهت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان لها اليوم بجهود المملكة في مواجهة مكافحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشاره في الجمهورية اليمنية مؤكدة أن هذه المبادرات بلا شك تعكس عمق التضامن الإسلامي والإنساني للمملكة تجاه اليمن.
وقالت " إن جمهورية أفغانستان الإسلامية ترحب بهذه المبادرة التي جاءت تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم ".
وقدمت أفغانستان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - على سياساته الحكيمة في استتباب الأمن والسلام في العالم.
وبهذه المناسبة وجهت أفغانستان الدعوة إلى حركة طالبان لوقف إطلاق النار وإيقاف هجماته على المدنيين حتى تستطيع الحكومة تنفيذها للخطط الموضوعة في تقديم المساعدة والخدمات الإنسانية للشعب الأفغاني البريء والمنكوب الذي يواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا ، داعية المجتمع الدولي إلى تكريس جهودهم من أجل استتباب الأمن والسلام والحد من إراقة الدماء في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: وقف إطلاق النار يعكس عمق تضامن المملكة تجاه اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.