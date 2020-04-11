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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وأعرب الرئيس محمود عباس خلال الاتصال، عن تمنياته للمملكة، وشعبها، تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-. وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه أن يجنب الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.



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