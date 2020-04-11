تعقيم أحياء وشوارع الحقو في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الحقو
كثفت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز الحقو بمحافظة بيش أمس، من أعمال التعقيم والتطهير للطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة لضمان الصحة العامة وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
واتخذت الأمانة وبلدية الحقو الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر ونائبه وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.
وأوضح رئيس بلدية الحقو المكلف المهندس مشاري الحاذق، أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.
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