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ضبط 51 طنا من البطاطس الفاسدة على متن شاحنتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول شاحنتين مخالفتين محملتين بـ51 طنا من البطاطس الفاسدة كانت معدة للتوزيع في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك أثناء الجولات التفتيشية للمراقبين الصحيين.

وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الشاحنتين رصدتا قبل دخولهما إلى السوق، حيث جرى العمل على فحص حمولتهما من البطاطس من قبل المراقبين المختصين، إذ تبين من الفحوصات الأولية وجود علامات التلف عليها بسبب سوء النقل والتخزين وحفظها بطريقة غير صحية وتعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء نقلها.

وأشارت الأمانة إلى إتلاف كامل الكمية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية، مبينة أنها مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية على جميع الأصعدة. ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون مع المخالفين، فيما ستكثف الجولات الرقابية من خلال المراقبين الصحيين الذي يعملون على مدار الساعة.