شكرا لقرائتكم خبر

580 متطوعا لمنع التجمعات والتجول في عشوائيات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برزت أعمال47 فريقا تطوعيا تضم 580 عضوا للعمل داخل عدد من الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع التجمعات والتجول داخل تلك الأحياء، إضافة إلى المساهمة في تعقيم الأهالي ورفع البسطات ومنع الباعة الجائلين، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». توزيع الفرق على الأحياء السكنية كدي 10 فرق 100 عضو المجالس المشاركة: أبرز الخدمات المقدمة: • توعية الناس بأهمية الوقاية • منع التجول وقت المنع • رفع البسطات والباعة الجائلين • تزويد الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين بالوجبات الطندباوي 22 فرقة 256 عضوا عدد المجالس المشاركة: 18 Advertisements أبرز الخدمات المقدمة: • تعقيم الأهالي • صيانة الطرق والأزقة • توفير الوجبات الجافة والساخنة والسلال الغذائية النكاسة 15 فرقة 224 عضوا عدد المجالس المشاركة: 16 أبرز الخدمات المقدمة: • تنظيم ومراقبة السوق الشعبي على مدار الساعة • منع التجول في الأحياء ومنع التجمعات • تفقد أحوال المحتاجين والفقراء وإيصال المعونات بالتنسيق مع الجهات المعنية

Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر 580 متطوعا لمنع التجمعات والتجول في عشوائيات مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.