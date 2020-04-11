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تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، و5 حالات وفيات، وتعافي 35 حالة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 4033، تعافت منها 720 حالة، وهناك 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي أمس إن من بين هذه الحالات هناك 3261 إصابة نشطة، مبينا أن 70% إلى 80% من حالات الإصابة بكورونا المرصودة في الأيام الأخيرة تعود لغير سعوديين، مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة تعود إلى سعودي عمره 33 عاما توفي في جدة، وسعودي (67 عاما) توفي في المدينة المنورة، و3 غير سعوديين توفوا في مكة وجدة. وبلغت أعمارهم 41 عاما و63 عاما و80 عاما، ومعظمهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة.

ودعا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق «موعد» أو عبر موقعه على الإنترنت، والذي يساهم في معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من أعراض كورونا أم لا. وذكر أن هذا الاختبار سهل ومكون من 6 أسئلة، وحث الجميع على إجرائه يوميا. وأوضح أن هناك أكثر من 40 حالة تم اكتشاف أنها مصابة بفيروس كورونا بفضل هذا التطبيق.

وعن معالجة المصابين ببلازما دم المتعافين من كورونا، أكد أن هناك فرقا علمية في 20 مركزا في المملكة تجري الدراسات في هذا السياق.

الحالات الجديدة بحسب المدن

مكة المكرمة ...... 131

المدينة المنورة ... 95

الرياض ................ 76

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جدة .................... 50

الدمام ................. 15

ينبع ...................... 5

سبت العلاية .......... 3

الهفوف ................ 3

الخبر ...................... 1

الطائف ................. 1

ميسان .................. 1

الشملي .................. 1