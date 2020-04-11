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إيصال التيار لـ416 عمود إنارة بحضن نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران أوصلت أمانة منطقة نجران التيار الكهربائي إلى 416 عمود إنارة «لـيـد»، موزعة بحي الحضن بمدينة نجران. وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد عيبان، أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال ومشاريع الأمانة التي تشمل إنارة قرية الصفا ومخططات شرق نجران، وتركيب الأعمدة في أحياء غرب نجران وتشمل أحياء الغيضه، وزور وادعه، وزور آل الحارث، والموفجة، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لشبكات الإنارة القديمة في مختلف الأحياء وعلى الطرقات وإحلال أعمدة حديثة بدلا من التالفة.



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