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حملة لتعقيم المرافق الحكومية في رأس تنورة

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حملة لتعقيم المرافق الحكومية في رأس تنورة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة للتصدي لانتشار ، وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية.

ونفذت الأمانة حملة ميدانية في محافظة رأس تنورة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمحافظة، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزا للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في كل الأوقات، ولا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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