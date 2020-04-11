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حملة لتعقيم المرافق الحكومية في رأس تنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية.

ونفذت الأمانة حملة ميدانية في محافظة رأس تنورة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمحافظة، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزا للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبينت الأمانة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في كل الأوقات، ولا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية.