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كاميرات لقياس حرارة العاملين في التجهيز بالبقيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة بتركيب كاميرات حرارية في عدد من المواقع، منها مبنى إدارة التجهيز ببقيع الغرقد لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين في الإدارة وقياس درجة حرارة المواطنين والمقيمين ذوي المتوفين.

كما ركبت كاميرات بمقر مشروع النظافة لقياس درجة حرارة العاملين والمشرفين مرتين يوميا قبل مغادرتهم المعسكر وعند عودتهم بعد انتهاء أعمالهم، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس كورونا واستكمالا للإجراءات الاحترازية التي بدأتها سابقا في السوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك وأسواق النفع العام والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة.