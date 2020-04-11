شكرا لقرائتكم خبر

4000 خدمة الكترونية تقدمها شؤون الحرمين عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بهدف استمرار جودة الأعمال القائمة في الحرمين الشريفين ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 4000 خدمة الكترونية.

Advertisements

وتتعدد الخدمات والأنظمة الالكترونية التي تقدمها الرئاسة بهدف تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الإدارية والخدمية بين نظام خاص بإدارة الموارد البشرية والاتصالات الإدارية وإجراء تعاملاتها كافة عن بعد، وتنظيم عقد الاجتماعات عبر المنصة الافتراضية، إضافة إلى مراقبة الأمن المعلوماتي للأنظمة والعمليات والبلاغات الالكترونية التي ترصد الكترونيا.

وتتضمن الخدمات تقديم الدعم الفني عن بعد عبر البريد الالكتروني ورسائل الواتس اب لجميع منسوبي الرئاسة، إسهاما في التطوير المستمر لآلية العمل والاستفادة من التقنية في إنجاز الأعمال وغيرها من الوسائل التي تساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

يذكر أن الخدمات البالغ عددها 4784 خدمة الكترونية جرى تقديمها منذ بدء تنفيذ التوجيه الكريم بتطبيق العمل عن بعد وحتى 15 شعبان الحالي.