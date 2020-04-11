، "الشثري": عدم إفصاح المصاب بـ"كورونا" عن نفسه أو غيره "جناية" عليه أن يدرأ بنفسه عنها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الله حرم إيذاء الآخرين وجعله من أنواع المحرمات والذنوب

حذّر عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، من أن عدم إفصاح المصاب بفيروس كورونا حال علمه بظهور أعراض المرض عليه أو غيره يعد جناية، مشيرًا إلى أن الله حرم إيذاء الآخرين، وجعله من أنواع المحرمات والذنوب.

وقال "الشثري" في رسالة مرئية نشرت عبر حساب وزارة الصحة @SaudiMOH تحت وسم #كلنا_مسؤول، إن "من الواجب الشرعي أن نتقرب إلى الله بإبلاغ الجهات الطبية عن أي معلومة تفيد في إيقاف هذا البلاء وهذا الوباء؛ ومن ذلك أن يبادر الإنسان بالإبلاغ عن نفسه أو غيره عندما يعلم أن عنده شيئًا من الأعراض التي تتعلق بهذا الوباء، وذلك من أجل أن يُبادر لعلاجه، فهو لمصلحة أنفسنا ومصلحة من نبلّغ عنه ومصلحة أمتنا وجميع أفراد مجتمعنا".

وأضاف "الشثري": "عدم الإفصاح عن مثل ذلك يعد جناية يجب على الإنسان أن يدرأ بنفسه عنها، فإن الله -جل وعلا- قد حرم إيذاء الآخرين، وجعله من أنواع المحرمات والذنوب، ومن هنا علينا أن نتقرب إلى الله بالإفصاح عن كل معلومة يكون لها الأثر الجميل في إيقاف انتشار هذا الوباء". فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة