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تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة متابعتها لتطبيق قرار المنع من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الدوريات المتحركة، وتتعامل الجهات الأمنية بالحزم وتطبيق النظام على المخالفين.
"الخليج 365" وثقت خلال جولتها الميدانية خلو الدائري الرابع من المركبات، ووجود عدد من دوريات المرور في "الدائري"، تمركزت في الاتجاهين.
يقوم رجال المرور باستيقاف أي مركبة على الطريق والتأكد من استيفائها لشروط الاستثناء للخروج في وقت المنع من خلال إثبات ما يبرز السماح لها بالتحرك، ويتم ضبط المخالفين إن وجدوا.
وخلا الدائري الرابع تمامًا من المركبات والذي أظهر مدى التزام أهالي مكة بالتوجيهات الصادرة بمنع التجول.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:48 PM
نقاط ثابتة ومتحركة واستيقاف السيارات للتأكد من تطبيق شروط الاستثناءشاهد .. "الخليج 365" توثق خلو "دائري مكة" من المركبات وانتشار دوريات المرور
تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة متابعتها لتطبيق قرار المنع من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع وطرقات العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الدوريات المتحركة، وتتعامل الجهات الأمنية بالحزم وتطبيق النظام على المخالفين.
"الخليج 365" وثقت خلال جولتها الميدانية خلو الدائري الرابع من المركبات، ووجود عدد من دوريات المرور في "الدائري"، تمركزت في الاتجاهين.
يقوم رجال المرور باستيقاف أي مركبة على الطريق والتأكد من استيفائها لشروط الاستثناء للخروج في وقت المنع من خلال إثبات ما يبرز السماح لها بالتحرك، ويتم ضبط المخالفين إن وجدوا.
وخلا الدائري الرابع تمامًا من المركبات والذي أظهر مدى التزام أهالي مكة بالتوجيهات الصادرة بمنع التجول.
، شاهد .. "الخليج 365" توثق خلو "دائري مكة" من المركبات وانتشار دوريات المرور ،
المصدر : الخليج 365
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