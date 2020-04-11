، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس دولة فلسطين ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال عن تمنياته للمملكة، وشعبها، بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه أن يجنِّب الشعب الفلسطيني وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفلسطيني فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:23 PM
أشاد فيه بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال عن تمنياته للمملكة، وشعبها، بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه أن يجنِّب الشعب الفلسطيني وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس دولة فلسطين ،
المصدر : الخليج 365
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