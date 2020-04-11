محمد بن مسعود - الدمام - للتوعية والوقاية من فيروس كورونا نفذت الفرق الميدانية بهيئة محافظة شرورة مهامها ضمن حملة "وليسعك بيتك"، والتي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأفادت "هيئة شرورة" بأن الهيئة تنفذ حملة "وليسعك بيتك"، بالتنبيه على المارة في الطرقات والأسواق بعدة لغات بالبقاء في المنازل للوقاية من فيروس كورونا، وتم توزيع برشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.فيروس كورونا الجديد 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:16 PM للتوعية والوقاية من فيروس كورونا Advertisements تنفيذ حملة "وليسعك بيتك" بعدة لغات في شرورة تنفيذ حملة "وليسعك بيتك" بعدة لغات في شرورة نفذت الفرق الميدانية بهيئة محافظة شرورة مهامها ضمن حملة "وليسعك بيتك"، والتي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وأفادت "هيئة شرورة" بأن الهيئة تنفذ حملة "وليسعك بيتك"، بالتنبيه على المارة في الطرقات والأسواق بعدة لغات بالبقاء في المنازل للوقاية من فيروس كورونا، وتم توزيع برشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمات المفتاحية ، تنفيذ حملة "وليسعك بيتك" بعدة لغات في شرورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حملة "وليسعك بيتك" بعدة لغات في شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.