شاهد.. وصول أولي الشحنات من البيض المستورد المشترى من عدة دول

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رصد مقطع فيديو وصول أولى الشحنات من البيض المستورد المشترى من عدة دول، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين. رصد مقطع فيديو وصول أولى الشحنات من البيض المستورد المشترى من عدة دول، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين. ويأتي ذلك سعيا من الدولة بتحقيق أعلى وفرة بالمخزون ورغم الاكتفاء الذاتي من البيض محلياً بنسبة ١١٦٪. Advertisements وشارك الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر يوجه فيه رسالة شكر لوزارتي التجارة والزراعة وهيئة الغذاء والدواء. وقال العبدالكريم:" ننام وغيرنا يسهر على راحتنا وأمننا وغذائنا فكيف نجازيهم؟! ".

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