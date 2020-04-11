شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كميات هائلة من البطاطس داخل مستودع تكفي عدة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، تم تصويره من داخل أحد مستودعات الأغذية بالمملكة توافر كميات كبيرة من البطاطس تكفي حاجة السوق لعدة أشهر.
وقال مدير القطاع الزراعي بشركة نادك، عبدالله السديس، خلال حديثه مع الإعلامي فيصل العبدالكريم المهتم بتوعية المستهلك، إنه من الصعب أن يكون هناك نقص أو تنشأ سوق سوداء في ظل توافر كميات كبيرة من البصل والبطاطس، كونهم يزرعون سنوياً 100 ألف طن بطاطس، و20 ألف طن بصل.
وأضاف عبدالله السديس أن الشركات الأخرى المنتجة للخضراوات تؤكد أن الأمور مستقرة والكميات متوفرة، مشيرا إلى أن التأخير الحاصل في بعض الأحيان يكون بسبب عامل الوقت ونقل الخضراوات من الحقول أو المستودعات إلى السوق.
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