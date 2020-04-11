شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من حملات تصيّدية تستهدف برنامج Cisco Webex والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً " عالي جداً " من حملات تصيّدية تستهدف برنامج Cisco Webex.

وأشار مركز الأمن السيبراني إلي أن هدف المهاجمين الحصول على صلاحيات الدخول لمستخدمي البرنامج عبر إرسائل السائل بريد إلكتروني

تحيدية توهم المستخدم بوجود ثغرة حساسية في البرنامج، حيث يتم التوصية بالتحديث الفوري والإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الثغرة من خلال رابط مرفق يوجه المستخدم لصفحة وهمية تطلب منه بيانات الدخول (البريد الإلكتروني، كلمة المرور) ليتم الاستحواذ عليها.

وأوصي المركز بالحذر من هذه الرسائل التميدية عبر اتباع الإرشادات التالية:تأكد من مصدر السائل البريد الإلكتروني، افحص الروابط قبل الضغط عليها، اتبع التحديثات الصادرة من الصفحة الرسمية للشركة الأم، كما حث على اتباع النصائح التالية للوقاية من عمليات التصيد والهندسة الاجتماعية.