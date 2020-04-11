شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط أكثر من 740 عبوة مُعقم مخالف في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

واصلت هيئة الغذاء والدواء جولاتها الرقابية للتأكد من خلو منافذ البيع من المُعقمات المخالفة،حيث تم ضبط أكثر من 825 عبوة مُعقم مخالف في الأحساء.

وتمكنت الهيئة من ضبط أكثر من 740 عبوة مُعقم مخالف في حفر الباطن، حيث تمت إحالة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements