شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا يوجد إدارة باسم "قسم الإحصاء الحيوي" ولا صحة للرسالة المتداولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداولة في الواتس اب ولا يوجد إدارة في الوزارة باسم (قسم الإحصاء الحيوي). أوضحت وزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداولة في الواتس اب ولا يوجد إدارة في الوزارة باسم (قسم الإحصاء الحيوي). وقالت الوزارة : وجميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي ووكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي فقط. وشددت على عدم نشر الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

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