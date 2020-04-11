شاهد.. شاب سعودي يسجل نفسه كمتطوع لدى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو شاب سعودي يسجل نفسه كمتطوع لدى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتوزيع الطرود الغذائية على المقيمين في ولاية مطرح بسلطنة عُمان. أظهر مقطع فيديو شاب سعودي يسجل نفسه كمتطوع لدى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لتوزيع الطرود الغذائية على المقيمين في ولاية مطرح بسلطنة عُمان. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مولقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه أخلاق أبناء المملكة، وموقف نبيل يعطي درس في الإنسانية.

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