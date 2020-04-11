تفعيل شرائح eSIM تفاصيل أسعار ومميزات خدمة الشرائح

︎

.



الشريحة المدمجة أو eSIM، هي تقنية تمكنك من تفعيل باقات مفوتر وباقات مسبق الدفع وكويك نت.

مزايا الشريحة المدمجة:

استخدام رقم واحد للأعمال ورقم آخر للمكالمات الشخصية

الفصل بين خطط المكالمات الصوتية والبيانات

إمكانية استخدام رقمين على نفس الجهاز

الفرق بين شريحة eSIM والشريحة التقليدية؟

شريحة eSIM مدمجة ضمن الجهاز، ستحصل على قسيمة تحتوي على رمز (QR Code) يتطلب منك مسح هذا الرمز كي تستطيع تحميل الشريحة على جوالك، بينما الشريحة التقليدية قابلة للإزالة والاستبدال في أي وقت.

الأماكن التي تتوفر فيها شريحة eSIM؟

المتجر في تطبيق mystc

جميع مكاتب المبيعات في السعودية

موقع خدماتي

تكلفة شريحة eSIM

ترقية الشريحة من تقليدية إلى مدمجة يكلف 50 ريال للرقم المفوتر، و25 ريال للرقم مسبق الدفع.

طريقة تفعيل الشريحة المدمجة eSIM:

يجب على العميل كشط منطقة الرمز QR Code

يجب أن يتوفر الإنترنت على الجوال من أجل تفعيل شريحة eSIM ( عبر الاتصال بشبكة WiFi أو عبر الإنترنت الخاص بالشريحة التقليدية الموجودة في الجهاز )

عند تفعيل eSIM على الجهاز، لا يمكن استعمالها على أي جهاز آخر، وفي حال تغيير الجهاز، تحتاج إلى استبدال الشريحة لأن الـ eSIM لن تعمل على الجهاز الآخر بعد تفعيلها على الجهاز السابق.

الأسئلة الشائعة

ما معنى eSIM ؟

eSIM تعني – embedded SIM الشريحة المدمجة

ما نوع الخدمات المتوفرة على شريحة eSIM؟

Advertisements

حالياً شريحة eSIM متوفرة لـ (مسبق الدفع، ومفوتر، وكويك نت، والشرائح المتعددة)

كم مرة يمكنني استعمال QR Code؟

يمكن استعمال QR Code على جهاز واحد فقط وبعد ذلك لا يمكن استخدامه على جهاز آخر. إذا أردت الحصول على جهاز جديد، ستحتاج إلى استبدال الشريحة.

ما الحاجة لاستعمال QR Code؟

يتم استعمال QR code عند إعادة ضبط إعدادات الجهاز على حالته المصنعية.

هل يمكنني طلب شريحة eSIM عبر تطبيق mystc؟

يمكنك طلب تغيير الشريحة عبر التطبيق وعند وصول المندوب، سيسألك عن نوع الشريحة (eSIM أم الشريحة التقليدية).

هل يمكنني استخدم شريحة eSIM والشريحة التقليدية معًا؟

نعم، شريحة eSIM والشريحة التقليدية يمكن استخدامهم على جهاز واحد.

ما هي الشرائح التي يمكن تحويلها إلى شريحة eSIM؟

جميع الشرائح يمكن استبدالها إلى eSIM.

متى أحتاج إلى إعادة مسح رمز QR ؟

يجب مسح رمز QR في كل مرة تقوم فيها بإزالة ملف الشريحة المدمجة من الجهاز (مثل إعادة تهيئة إعدادات المصنع)، وليس هناك حاجة إلى مسح رمز QR في حال تحديث النظام.

هل تعمل شريحة eSIM على أجهزة Apple وSamsung وغيرها؟

هذه الخاصية تعتمد على الجهاز وفي حال كان الجهاز يدعم eSIM فستعمل هذه الخدمة عليه.

حاليًا الخدمة تعمل على:

iPhone Xs, Xs MAX, XR

iPhone 11, Pro, Max

وقريبًا ستعمل على سلسلة أجهزة Samsung Galaxy S20.

كم عدد شرائح eSIM التي يمكن تحميلها في الجهاز؟

يمكن تحميل 10 شرائح eSIM.

هل يمكن تفعيل شريحتين eSIM بنفس الوقت على الجهاز؟

لا، لا يمكن تفعيل شريحتين eSIM بنفس الوقت ولكن يمكن استخدام شريحة eSIM واحدة مع الشريحة التقليدية بنفس الوقت.

هل يمكن استعمال رقم eSIM بدون وجود شريحة تقليدية في الجهاز؟

نعم بالإمكان استعمال شريحة eSIM فقط في الجهاز.

هل هناك باقات خاصة بـ eSIM؟

لا، جميع الباقات تنطبق مع eSIM



