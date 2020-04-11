تنفيذ 286 جولة رقابية على المنشآت التجارية بوادي الدواسر

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة وادي الدواسر، خلال الأسبوع الماضي، 286 جولة على المنشآت التجارية؛ وذلك للتأكد من استمرارية عمل هذه المنشآت في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت الجولات، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت (البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 مخالفة، 95% منها تتعلق بالمغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
ودعت وزارة التجارة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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