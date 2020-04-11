«مدني جازان» مُحذرًا من التقلبات الجوية: ابتعدوا عن الأودية والشعاب

حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم السبت، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة.

ولفتت المديرية إلى أن تلك التقلبات تتمثل في «هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، وفقًا للتوقعات المناخية اعتبارًا من غد الأحد إلى الخميس المقبل على معظم محافظات المنطقة».

ودعت المديرية الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تُشكِّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت المديرية على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ أن رجال الدفاع المدني بالمنطقة يعملون على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة.

وشدد آل صمغان على أنه تم «تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».

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