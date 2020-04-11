«مركز أبحاث الإعاقة» يطلق برنامج «فني السلوك المسجل» لأمهات أطفال التوحد

يطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأحد، برنامج فني السلوك المسجل (RBT)، الذي يستهدف أمهات «أطفال ذوي اضطراب التوحد»؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لاضطراب «طيف التوحد».

وينطلق البرنامج عبر منصة التدريب الإلكترونية لمركز الملك سلمان ‏https://learning.kscdr.org.sa؛ وذلك من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ8 مساءً.

ويتضمَّن البرنامج الذي ستقدمه المحللة السلوكية المعتمدة من «البورد الأمريكي لتحليل السلوك» عهود عبدالرحمن الحقباني الحاصلة على ماجستير التربية في تخصص اضطراب التوحد؛ على 6 محاور هي: (مقدمة في تدريب فني السلوك المسجل، ومراجعة قائمة المهام والمعجم والأخلاقيات، ومقدمة في تحليل السلوك التطبيقي، ودور فني السلوك المسجل، والمفاهيم والمبادئ، والقياس واستخدام البيانات).

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وأوضحت المديرة العامة التنفيذية مديرة الأبحاث والتدريب بالمركز الدكتورة عُلا أبو سكر أن «برنامج فني السلوك المسجل (RBT) هو مساعد شبه مسؤول في المقام الأول عن تنفيذ خدمات تحليل السلوك، ويحصل من خلاله المشارك على شهادة معترف بها من مجلس شهادة محلل السلوك (BACB)، بعد إتمامه 40 ساعة من التدريب، واجتياز تقييم الكفاءة واختبارًا مراقبًا؛ الأمر الذي يمكنه بعد ذلك من العمل مع العملاء في اضطراب طيف التوحد (ASD).

وأكدت أبو سكر، أن أهمية تقديم الدورات العلمية المتنوعة لكافة أفراد المجتمع من المختصين والمهتمين وأولياء أمور ذوي الإعاقة؛ تأتي من اهتمام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، وحرصه على المشاركة الفعَّالة والدائمة للمركز في جميع الأيام العالمية، التي تُعنى بذوي الإعاقة، لتحقيق شعار المركز «علم ينفع الناس».

وأشارت أبو سكر، إلى أن فني السلوك المسجل (RBT) هو المسؤول الأول عن التنفيذ المباشر لخدمات تحليل السلوك، وهو من يتحمل مسؤولية تحديد المهام التي قد يؤديها «فني السلوك المسجل»؛ وذلك استنادًا إلى تدريبه وخبرته وكفاءته.