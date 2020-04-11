إصابة أب وابنه في حريق بحائل

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وعملت على مكافحة الحريق الذي اندلع بسبب تماس كهربائي بفرن «ميكرويف»، وأسفر عن إصابة الأب وابنه بحروق بسيطة، كما تأثر الابن بنواتج الاحتراق وشعر بالاختناق مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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