730 حادثا مروريا و15 وفاة يوميا

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الحوادث خلال شهر يناير بلغ 21884 حادثا نتج عنها 503 حالات وفاة بنسبة 55.6 % من إجمالي الوفيات المسجلة إضافة إلى 2891 إصابة بنسبة 52.7 %، فيما بلغ عددها في فبراير 21918 إصابة نتج عنها 402 حالة وفاة بنسبة 44.4 % و2590 إصابة بنسبة 47.3 %. وجاءت منطقة الرياض الأعلى في الحوادث المسجلة بـ12998 حادثا بنسبة 29.6 %، تلتها مكة المكرمة بـ11175 حادثا بنسبة 25.5 %، وحلت عسير ثالثا بـ3825 حادثا بنسبة 8.7 %.
حوادث الشهرين
43802 حادث
21884 يناير
21918 فبراير
الوفيات
503 يناير
402 فبراير
الإصابات
5481 إصابة
2891
يناير
2590 فبراير
مناطق بالمملكة
12998 الرياض
11175
مكة المكرمة
3825
عسير
3131
المنطقة الشرقية
2985
المدينة المنورة
2799 القصيم
2595
جازان
1271 الجوف
894
تبوك
824
الحدود الشمالية
750 حائل
196 نجران
905 حالات وفاة
359 الباحة
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