730 حادثا مروريا و15 وفاة يوميا

بلغ إجمالي الحوادث المرورية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2020 نحو 43802 حادث في جميع مناطق المملكة، نتج عنها 905 حالات وفاة و5481 إصابة، وذلك وفقاً للإحصاءات الأمنية الشهرية الصادرة من وزارة الداخلية، بمعدل 730 حادثا و15 وفاة يوميا.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الحوادث خلال شهر يناير بلغ 21884 حادثا نتج عنها 503 حالات وفاة بنسبة 55.6 % من إجمالي الوفيات المسجلة إضافة إلى 2891 إصابة بنسبة 52.7 %، فيما بلغ عددها في فبراير 21918 إصابة نتج عنها 402 حالة وفاة بنسبة 44.4 % و2590 إصابة بنسبة 47.3 %. وجاءت منطقة الرياض الأعلى في الحوادث المسجلة بـ12998 حادثا بنسبة 29.6 %، تلتها مكة المكرمة بـ11175 حادثا بنسبة 25.5 %، وحلت عسير ثالثا بـ3825 حادثا بنسبة 8.7 %.

حوادث الشهرين

43802 حادث

21884 يناير

21918 فبراير

الوفيات

503 يناير

402 فبراير

الإصابات

5481 إصابة

2891

يناير

2590 فبراير

مناطق بالمملكة

12998 الرياض

11175

مكة المكرمة

3825

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عسير

3131

المنطقة الشرقية

2985

المدينة المنورة

2799 القصيم

2595

جازان

1271 الجوف

894

تبوك

824

الحدود الشمالية

750 حائل

196 نجران

905 حالات وفاة

359 الباحة