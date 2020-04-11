وأضاف جوتيريش في رسالة بالفيديو: «دعونا نفكر بشكل خاص في الأبطال العاملين في المجال الصحي على الخطوط الأمامية لمحاربة هذا الفيروس المروع، وفي كل أولئك الذين يعملون على الحفاظ على سير الحياة بمدننا وبلداتنا».
وتابع، «دعونا نتذكر الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم. أولئك الذين هم في مناطق الحروب ومخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة، وجميع الأماكن الأقل تجهيزا في مكافحة الفيروس».
كما حث جوتيريش جميع القادة الدينيين من جميع العقائد، على توحيد قواهم والعمل من أجل السلام، بينما يصارع العالم هذه الأزمة.
وقال، «سويّا نستطيع هزيمة هذا الفيروس، وسنهزمه، بالتعاون والتضامن والإيمان بإنسانيتنا المشتركة».
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو للاعتراف بجهود الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.