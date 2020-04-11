1843 متدربا في منصة التطوير المهني بالشمالية

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان، أن عدد المتدربين بلغ 1843 متدربا من مختلف مناطق المملكة، وأن هذه البرامج تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية لتدريبهم على تطوير بعض المهارات المطلوبة مثل قيادة التغيير وتضمين قيم المواطنة الرقمية والمعلم التقني، ومهارات في بيئة الصف، ودمج التقنية في التعليم، والتعلم بالاستقصاء، وخرائط المفاهيم، ونماذج التدريب، والتعلم والرحلات المعرفية عبر الويب، وتوظيف عمليتي التعليم والتعلم للقرن الـ«21» من حيث أنواعها وتطبيقها عمليًّا.
وشدد العثمان على ضرورة تطوير العملية التدريبية بما يتوافق والاستثمار في التعليم والتدريب، لتنمية مهارات أبناء المملكة وتنمية طاقاتهم، وتحقيق المبدأ «نتعلم لنعمل»، مؤكداً أن البرامج التدريبية عن بعد مستمرة.
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