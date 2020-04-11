إزالة تعديات في الطائف

وسعت أمانة الطائف عبر البلديات الفرعية دائرة أعمال الرقابة الميدانية لمخالفات البناء، بهدف ضبط المخالفين والمحدثين على الأراضي الحكومية وأراضي الغير. وأزالت بلدية غرب الطائف الفرعية تعديات غير نظامية أقامها محدث على أراض حكومية بيضاء، مستغلاً فترة منع التجول ليقوم ببناء غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدي، وباشرت آليات أمانة الطائف إزالة التعدي بمشاركة الجهات الأمنية.وتم هدم وإزالة كافة الإحداثات المقامة بشكل غير نظامي على مساحة 800 متر مربع مع البحث عن صاحب التعدي لتطبيق الأنظمة حياله.

وأوضحت أمانة الطائف أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلالها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء، مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة من قبل الفرق الميدانية للبلديات الفرعية.