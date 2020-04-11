

دعت غرفة نجران منتسبيها من أصحاب المنشآت الغذائية والتموين والإعاشة والمطاعم بنجران إلى التسجيل في مشروع 100 ألف وجبة، الذي أطلقته غرفة عمليات المسؤولية الاجتماعية للشركات لمواجهة جائحة كورونا العالمية، في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف حصر المنشآت الغذائية والمطاعم الراغبة في الدخول في هذا المشروع بكل مناطق المملكة خلال فترة المنع لدعم المحتاجين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للتسجيل في مشروع 100 ألف وجبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.