السعودية اليوم / الجزائر.. 64 إصابة جديدة و19حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية



الجزائر 18 شعبان 1441هجري الموافق 11ابريل 2020م واس

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس

وقال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في الجزائر، إن حالات التعافي وصلت إلى 460 حالة، مشيراً إلى تماثل 55 مصاباً للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة.

// انتهى //

22:36ت م

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الجزائر 18 شعبان 1441هجري الموافق 11ابريل 2020م واسوصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 1825 حالة مؤكدة بينها 275 وفاة ، وذلك بعد تسجيل 64 إصابة مؤكدة و 19 وفاة إضافية في يوم واحد، حسب المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كوفيد - 19، جمال فورار.وقال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء في الجزائر، إن حالات التعافي وصلت إلى 460 حالة، مشيراً إلى تماثل 55 مصاباً للشفاء في الـ 24 ساعة الأخيرة.// انتهى //22:36ت م0136

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