السعودية اليوم / البنك الإسلامي للتنمية يواصل اجتماعاته بالدول الأعضاء لدعمها في مواجهة جائحة كورونا



جدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

يواصل البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته بالدول الأعضاء في إطار حرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم دول الأعضاء لمواجهة جائحة Covid-19 والآثار المترتبة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وبحث معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار مع فخامة السيد سورونبي جيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان, تداعيات الجائحة وسبل مواجهتها، وأعلن عن تقديم البنك تمويلاً بمبلغ 11 مليون دولار لاحتواء الجائحة, مشيراً إلى أن المؤسسات التابعة لمجموعة البنك تناقش تقديم المزيد من الدعم لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المؤسسات الصغيرة بقرغيزستان.

كما اجتمع رئيس البنك افتراضيا مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس, وأعلن عن تقديم مساعدات من مجموعة البنك بمبلغ 279 مليون لمواجهة الأزمة واحتواء آثارها، والتقى كذلك مع وزيرة التخطيط والاقتصاد والتنمية في غينيا السيدة كاني ديالو, وأعلن عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لمساعدة بلادها لتخطي الأزمة وتجاوز آثارها.

والتقى الدكتور حجار نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزبكستان سردو أمورزاكوف, وأكد له تقديم مجموعة البنك مبلغ 143 مليون دولار لدعم جهودها في مواجهة الجائحة, بعد ذلك اجتمع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بجمهورية السودان الدكتور إبراهيم البدوي, وأعلن عن تقديم مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة السودان لتخطي جائحة

وقدم البنك الإسلامي حزمة من المساعدات بعد لقاء الدكتور الحجار بوزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي السيد أمادو هوت, وأعلن عن تقديم مبلغ 162 مليون دولار أمريكي.

وفي نهاية الاجتماع التقى رئيس البنك الإسلامي افتراضيا بوزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني السيد عبدالعزيز ولد الداهي, وناقش معه تداعيات الأزمة واحتياجات موريتانيا, معلناً عن تقديم دعم عاجل لموريتانيا يبلغ 33 مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

22:13ت م

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جدة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسيواصل البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته بالدول الأعضاء في إطار حرص البنك الإسلامي للتنمية على دعم دول الأعضاء لمواجهة جائحة Covid-19 والآثار المترتبة وتقديم الدعم اللازم لهم.وبحث معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار مع فخامة السيد سورونبي جيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان, تداعيات الجائحة وسبل مواجهتها، وأعلن عن تقديم البنك تمويلاً بمبلغ 11 مليون دولار لاحتواء الجائحة, مشيراً إلى أن المؤسسات التابعة لمجموعة البنك تناقش تقديم المزيد من الدعم لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المؤسسات الصغيرة بقرغيزستان.كما اجتمع رئيس البنك افتراضيا مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس, وأعلن عن تقديم مساعدات من مجموعة البنك بمبلغ 279 مليون لمواجهة الأزمة واحتواء آثارها، والتقى كذلك مع وزيرة التخطيط والاقتصاد والتنمية في غينيا السيدة كاني ديالو, وأعلن عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لمساعدة بلادها لتخطي الأزمة وتجاوز آثارها.والتقى الدكتور حجار نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزبكستان سردو أمورزاكوف, وأكد له تقديم مجموعة البنك مبلغ 143 مليون دولار لدعم جهودها في مواجهة الجائحة, بعد ذلك اجتمع مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بجمهورية السودان الدكتور إبراهيم البدوي, وأعلن عن تقديم مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة السودان لتخطي جائحة كورونا وقدم البنك الإسلامي حزمة من المساعدات بعد لقاء الدكتور الحجار بوزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي السيد أمادو هوت, وأعلن عن تقديم مبلغ 162 مليون دولار أمريكي.وفي نهاية الاجتماع التقى رئيس البنك الإسلامي افتراضيا بوزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني السيد عبدالعزيز ولد الداهي, وناقش معه تداعيات الأزمة واحتياجات موريتانيا, معلناً عن تقديم دعم عاجل لموريتانيا يبلغ 33 مليون دولار أمريكي.// انتهى //22:13ت م0133

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