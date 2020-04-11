‎ع / السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 917 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 9875



لندن 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن 917 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس

وارتفع عدد المصابين بنحو 5234 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 78991 مصاباً.

// انتهى //

22:12ت م

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لندن 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن 917 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو (9875) حالة.وارتفع عدد المصابين بنحو 5234 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى نحو 78991 مصاباً.// انتهى //22:12ت م0132

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