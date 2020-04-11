شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مفحط» اصطدم بمركبات عمداً في عسير والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة عسير، القبض على قائد مركبة اصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ومارس التفحيط. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ويمارس "التفحيط"؛ أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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