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توزيع 15 ألف سلة غذائية على المتأثرين بكورونا في المدينة

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توزيع 15 ألف سلة غذائية على المتأثرين بكورونا في المدينة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان توقيع اتفاقية بين مبادرة «خير المدينة» ومؤسسة البريد السعودي، وقعها من جانب المبادرة الدكتور عبدالمحسن الحربي، ومن جانب المؤسسة المهندس ريان الشريف.

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وتهدف الاتفاقية إلى توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من المبادرة بالمنطقة بالآليات المناسبة للوضع الراهن بطريقة مقننة ومجودة، وتتضمن في مرحلتها الأولى توزيع 15000 سلة غذائية مكونة من 16 صنفا غذائيا تقدمها المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس في المنطقة.

يذكر أن مبادرة «خير المدينة» التي انطلقت بتوجيه من أمير المنطقة تهدف إلى دعم وتمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية لممارسة دورها المجتمعي من خلال تقديم المعونات المعيشية للمحتاجين ومساعدتهم في توفير حاجاتهم الضرورية في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بالجائحة.

وتسعى المبادرة إلى تقديم خدمات متنوعة تتمثل في الدعم الاجتماعي والأسري للمستفيدين بالمنطقة في عدد من المجالات، تشمل الخدمات والتوعية الصحية والدعم الاجتماعي ومجال التوعية الأسرية، في شراكة فاعلة بين القطاع الخيري والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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