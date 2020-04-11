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وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطار الملك فهد بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

وفقا لتوجيهات القيادة وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وصلت أولى الرحلات إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها 219 مواطنا، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني .

وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتضمنت 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

مراحل الإجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين