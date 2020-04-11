وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى مطار الملك فهد بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
وفقا لتوجيهات القيادة وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وصلت أولى الرحلات إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها 219 مواطنا، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني .
وطبقت فور وصولهم المطار كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتضمنت 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.
مراحل الإجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين
- الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة
- الطائرة روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب
- عند وصول الرحلة يتم إنزال الركاب من الطائرة بطريقة مقننة
- توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الإركاب
- مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية
- عند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب
- من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة
- يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول
- في منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين الموظف والراكب
- فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم
- توجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لوزارة التعليم
- يتم نقلهم إلى دور الضيافة، وذلك لمدة 14 يوما.
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