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تعقيم 2905 مواقع بالقطيف خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقمت 2905 مواقع بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الحالي، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الأمانة بأن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة، بواسطة 200 آلية و2369 عاملا في اليوم الواحد، مؤكدة استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية تفقد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد مغربل أمس، سوق الخضار المركزي بالدمام، يرافقه رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس «كورونا « في السوق.