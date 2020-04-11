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خارطة تقسم الخدمات المستثناة من الإغلاق بأحياء جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية السكان من انتقال العدوى، فعلت أمانة محافظة جدة خدمة تقسم جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، ومن خلال البحث عبر «خرائط Google» بنطاق 19 بلدية فرعية بالتزامن مع قرار منع التجول في المحافظة.

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وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب أن هذه الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم، وتسهيل وصولهم لها ضمن نطاق كل بلدية، وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة 24 ساعة.

ويعد تقسيم الخدمات الأساسية على خرائط قوقل التي فعلتها الأمانة بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة خلال الفترة الحالية بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمدينة.

من الخدمات الأساسية: